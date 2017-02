Tyskland støtter Trumps Iran-sanksjoner

Irans rakettest søndag var et åpenbart brudd på FN-resolusjonene, uttaler Gabriel ifølge Reuters.

Han sier at han har forståelse for USAs reaksjon på rakettesten.

Men den tyske utenriksministeren advarer mot å blande sammen rakettesten med atomavtalen som Iran og stormaktene framforhandlet i 2015 og som trådte i kraft i januar i fjor.

- Det er åpenbart at rakettesten ikke har noen konsekvens for atomavtalen, og at vi fortsatt støtter implementeringen av denne avtalen. Det er også klart at USA ikke har intensjoner om å stille spørsmål ved denne avtalen nå, sa Gabriel til reportere under et besøk i FN-hovedkvarteret i New York fredag.

