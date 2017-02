Mattis med kraftig advarsel til Nord-Korea

Den tydelige advarselen til regimet i Nord-Korea kom da den ferske ministeren stilte opp for pressen sammen med sin sørkoreanske kollega Han Min-koo i Seoul fredag. Mattis sier at ethvert angrep vil bli slått ned og at USA står sammen med Sør-Korea om å sikre stabilitet på Koreahalvøya og i regionen

Den tidligere generalen Mattis valgte Sør-Korea som det første landet han besøker etter at han ble godkjent og utnevnt til forsvarsminister. Reisen regnes som et forsøk på å berolige sørkoreanerne og forsikre dem om at USA står ved sine forpliktelser. President Donald Trump har tidligere sagt at forsvarsavtalen mellom de to landene er en dårlig avtale for USA.

