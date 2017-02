Al-Qaida gjenerobrer byer i Jemen

I fjor sommer ble de ytterliggående jihadistene drevet ut av Lauder og Shakra, men torsdag kveld var de to byene igjen under al-Qaidas kontroll. Ifølge AFP ble også en tredje by, Ahwar, nylig inntatt av al-Qaida.

Lokale kilder sier det er frykt for at gruppen snart vil innta provinshovedstaden Zinjibar. Den ligger mindre enn 5 mil fra havnebyen Aden, som fungerer som hovedbase for den jemenittiske regjeringen. I hovedstaden Sana lenger nord er det Houthi-militsen som har kontroll.

Al-Qaida har greid å utnytte kaoset som i løpet av de to siste årene har oppstått i løpet av borgerkrigen mellom regjeringsstyrker og houthi-opprørere.

Al-Qaidas offensiv sør i landet skjer få dager etter en amerikansk spesialoperasjon mot al-Qaida i Baidan-provinsen. En amerikansk spesialsoldat mistet livet, mens tre soldater ble såret da de havnet i harde kamper. Onsdag erkjente Pentagon at operasjonen også førte til at en rekke sivile ble drept. Ifølge aktivister ble over 20 sivile drept, mange av dem barn. Operasjonen er den første i sitt slag etter at Donald Trump ble USAs president.

