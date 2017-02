Voldelige sammenstøt da bosetning ble tømt

Noen av bosetterne på stedet satte opp provisoriske barrikader for å hindre flere tusen politifolk og soldater onsdag morgen. Flere av dem som hadde møtt opp for å støtte bosetterne, var unge, religiøse aktivister.

Godt plassert inne i boligene og i den lokale synagogen, sto de imot politiet, som måtte bære vekk enkelte av dem. Noen av dem som protesterte hadde også lenket seg fast til tunge gjenstander eller lenket armene sammen og laget en menneskelig vegg mens de ropte «jøder kaster ikke ut jøder».

–Dette er hjemmet mitt. Jeg vil bli her. Det er min rett å bli her. Dette er utkastelse, ødeleggelse, urettferdig og forbrytersk. Den mest grunnleggende loven er at Israel til hører det israelske folket, sa en av bosetterne til en TV-kanal

Men ikke alle kjempet imot. Titalls beboere tok også med seg barna sine og forlot området for egen maskin – motvillig, men uten å yte motstand.

Før ryddingen av Amona begynte hadde hæren utstedt en utkastelsesordre til de rundt 40 familiene som bor i den ulovlige utposten. De fikk 48 timer på seg til å forlate hjemmene sine. Saken har versert i domstolene i lang tid, og Israels høyesterett konkluderte i 2014 med at Amona, som er bygget på land eid av palestinere fra byer i området, må tømmes innen 8. februar.

Amona er den største av om lag hundre slike utposter: små bosetninger som ikke har israelsk godkjenning. Samtlige bosetninger på Vestbredden regnes som ulovlige i henhold til folkeretten, men Israel er ikke enige i dette.

