Ti år gammelt intervju tema i den franske valgkampen

I 2007 sa Penelope Fillon, kona til Republikanernes presidentkandidat François Fillon, at hun "aldri hadde vært mannens assistent, eller noe lignende", ifølge France Télévisions.

Torsdag kveld sendes tidligere upubliserte deler av et intervju Penelope Fillon gjorde med den britiske avisa Sunday Telegraph. Intervjuet ble gjort kort tid etter at mannen hennes ble utpekt til statsminister i 2007.

Le Figaro skriver at avisa ikke har fått tilgang på videoen, og at den ikke lenger ligger ute på nett.

Uttalelsene fra intervjuet har igjen blitt dratt fram i forbindelse med at magasinet Le Canard Enchaine onsdag publiserte en sak der det hevdes at Penelope Fillon ble betalt som parlamentarisk assistent for mannen mellom 1988 og 1990, og så igjen fra 1998 til 2002.

Fransk politi gjennomsøkte Fillons kontorer tirsdag og beslagla en rekke dokumenter. Ifølge magasinet er det ikke funnet bevis på at Penelope Fillon har utført noe arbeid for lønnen hun har fått utbetalt.

I forrige uke hevdet Fillon at kona "alltid" har jobbet for ham, med taleskriving og å møte folk i hans sted.

