Store protester mot Romanias nye regjering

Protestene onsdag kveld er de største siden landets kommuniststyre falt i 1989. Ifølge rumenske medier deltok opptil 300.000 mennesker i demonstrasjonene som ble arrangert i en rekke byer. I hovedstaden Bucuresti kastet enkelte av demonstrantene flasker, brannbomber og steiner mot politiet, som svarte med å avfyre tåregass.

Den folkelige motstanden gjelder et hastevedtak som den sosialdemokratiske regjeringen fattet tirsdag kveld, og som blant annet gjør at maktmisbruk kun skal straffes med fengsel hvis det fører til et økonomisk tap på over 44.000 euro, tilsvarende 390.000 kroner.

Det er kun noen uker siden sosialdemokratene var tilbake i regjeringskontorene etter at partiet vant valget 11. desember. For knapt et år siden måtte den forrige sosialdemokratiske regjeringen gå av på grunn av masseprotester.

Kritikere mener at den nye lovgivingen vil tjene Liviu Dragnea, leder for det sosialdemokratiske partiet PSD. Han står nå tiltalt for maktmisbruk som omfatter et beløp på 24.000 euro, tilsvarende 213.000 kroner. Dragnea er allerede dømt til å holde seg unna politiske verv i to år etter at han i fjor ble kjent skyldig i valgfusk.

