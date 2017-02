Oculus dømt til å betale en halv milliard

Dataspillselskapet ZeniMax har gått til søksmål mot giganten med påstand om at teknologien som driver den virtuelle virkeligheten – kjent som VR for det engelske begrepet virtual reality – i Oculus-brillene er basert på teknologi som er stjålet fra ZeniMax’ programvare. Ifølge ZeniMax brukte Oculus kode som var stjålet fra dem. Oculus ble grunnlagt i 2012 og solgt til Facebook to år senere for 2,3 milliarder dollar.

Oculus’ grunnlegger er dømt til å betale 50 millioner dollar – rundt 414 millioner kroner etter dagens kurs – mens en tidligere Oculus-sjef må betale 10 millioner dollar.

ZeniMax hadde satt fram krav om totalt 4 milliarder dollar i erstatning. Selv om de får langt mindre enn dette, er selskapet fornøyd med seieren i retten i Texas.

