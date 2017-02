Demonstrasjoner mot Breitbart-redaktør ved Berkeley

Politiet ved universitetet i Berkeley i delstaten California sendte onsdag ut flere twittermeldinger etter at protestene brøt ut.

Der ble det blant annet meldt at nødprosedyrer var iverksatt, og at arrangementet med Yiannopoulos, som er redaktør for det sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart, var avlyst.

Ifølge San Francisco Chronicle møtte flere hundre demonstranter opp i forkant av arrangementet som skulle holdes i studentforeningen.

Politiet oppfordret via Twitter demonstrantene til å spre seg, samtidig som de advarte lokale beboere om å holde seg unna det aktuelle området.

Demonstrantene skal etter hvert ha kastet fyrverkeri mot politiet og revet ned barrikader satt opp av politiet. Flere vinduer ble knust, og politiet i Berkeley opplyste at opptil fire personer ble skadd i protestene.

Det var ventet at Yiannopoulos blant annet skulle snakke om en kampanje mot universiteter som har lovet å beskytte papirløse migranter. Arrangementet skulle markere starten på kampanjen.

