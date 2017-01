USA slipper in 872 flyktninger tross innreiseforbud

Personene det gjelder var allerede på veil til USA, og avgjørelsen om å slippe dem inn begrunnes med at det ville legge en «utilbørlig byrde» på de aktuelle flyktningene dersom de ble stanset, forklarer Kevin McAleenan. Han er fungerende leder for USAs toll- og grensekontrolletat.

President Donald Trump innførte fredag et 120 dager langt innreiseforbud for flyktninger. Det omstridte forbudet er innført for at USA skal få på plass bedre rutiner for bakgrunnssjekk slik at flyktninger som kan utgjøre en trussel, ikke kommer inn i landet.

Samtidig ble det innført et 90 dager langt innreiseforbud for borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning. På en pressekonferanse sammen med McAleenan sier John Kelly, ministeren for innenlands sikkerhet, at dette forbudet kan bli forlenget og at flere land kan bli lagt til listen.

