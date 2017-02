Senatskomité endret reglene for å få ministre godkjent

Republikanerne i komiteen endret reglene for godkjenning etter at Demokratenes representanter valgte å boikotte møtene der representantene skulle gis grønt lys. Opprinnelig var kravet at minst en av Demokratenes representanter måtte være til stede for at komiteen skulle kunne godkjenne kandidatene, melder CBS News.

Regelendringen ses som en ytterligere skjerping av det allerede svært høye konfliktnivået mellom Demokratene og Republikanerne i Kongressen.

Demokratiske senatorer holdt tirsdag en hastig innkalt pressekonferanse utenfor salen der høringen om Trumps nominerte foregikk. De gjorde det klart at de ønsker mer informasjon om de to aktuelle kandidatene, Tom Price som er utpekt som helseminister, og Steven Mnuchin som er utpekt som finansminister.

Senatorene trakk fram nyhetsmeldinger om Prices handel med aksjer i et legemiddelselskap og Mnuchins håndtering av tvangssalg av boliger da han jobbet i bank.

Godkjenningen av de to kandidatene kan nå gå videre til plenumsbehandling i Senatet.

