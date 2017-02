May legger fram brexit-plan torsdag

Det opplyser statsminister Theresa May. Planen, som kommer i form av en såkalt hvitbok, legges fram etter krav fra opposisjonen.

Underhuset begynte denne uken sin debatt om regjeringens forslag til brexit-vedtak i Parlamentet. Onsdag er det ventet at de folkevalgte skal holde sin første avstemning om saken.

Underhuset vil holde en endelig avstemning neste uke, før forslaget behandles av lordene i Overhuset.

Både Labour og det skotske nasjonalistpartiet SNP har varslet at de ønsker endringer i forslaget. Det er likevel ikke ventet at et flertall av de folkevalgte vil legge store hindringer i veien for EU-utmeldingen.

