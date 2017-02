Kypros-samtaler kan gjenopptas i mars

Forespørselen har kommet etter at Barth Eide møtte den gresk-kypriotiske presidenten Nikos Anastasiades og hans tyrkisk-kypriotiske motpart Mustafa Akinci i Nikosia for å diskutere utsiktene for en ny runde med samtaler, der også Kypros' såkalte garantimakter Storbritannia, Tyrkia og Hellas er til stede.

Anastasiades og Akinci startet fredsforhandlinger i Genève den 9. januar, etter at de mislyktes i forhandlingsrunden i samme by i november.

FNs spesialutsending Espen Barth Eide har en sentral rolle i fredsprosessen for Kypros, som har vært delt siden 1974 da Tyrkia invaderte den nordlige delen av øya etter et greskstøttet kupp som hadde som mål å forene øya med Hellas.

Tyrkisk-kypriotene ønsker at tyrkiske soldater blir igjen på øya som beskyttelse, mens de andre landene involvert i gjenforeningsprosessen motsetter seg dette.

(©NTB)