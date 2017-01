FN: Syria-samtaler utsatt nesten to uker

FN støtter de planlagte samtalene, og spesialutsending Staffan de Mistura sier at «dersom våpenhvilen holder så godt som vi håper, vil det bare bidra til konkrete og seriøse samtaler». Han sier videre at FN vil gi den syriske regjeringen en mulighet til å tenke grundig over hva den kan gi i samtalene og gi opposisjonen tid til å samkjøre sin delegasjon.

Invitasjonen til samtalene skal sendes ut om en ukes tid. Dersom opposisjonen ikke har samlet seg innen den tid, vil de Mistura selv plukke ut delegater. Han sier han vil sørge for en inkluderende delegasjon, der også kvinner er representert, noe de ikke har vært tidligere.

–Våpenhvilen fungerer stort sett bra. Jo snarere vi har en stabil våpenhvile og politisk prosess, jo enklere vil det være for alle å konsentrere seg om det som er første prioritet, nemlig å bekjempe terrororganisasjonene sikkerhetsrådet har identifisert, sier de Mistura og sikter til IS og Fatah al-Sham-fronten. Tidligere kjent som Nusrafronten.

(©NTB)