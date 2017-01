-Selvmordsbåter angrep saudiarabisk fregatt

-En saudiarabisk fregatt ble utsatt for et terrorangrep av tre selvmordsbåter fra Houthi-militsen, heter det i en uttalelse fra den saudiarabisk-ledede koalisjonen.

Opprørerne i Jemen har derimot via sin egen fjernsynskanal Al-Masirah hevdet at de angrep med en rakett.

Det er ikke bekreftet når angrepet skjedde, men opprørerne hevdet mandag kveld at de sto bak.

Selvmordsangrep er vanligvis noe de sunnimuslimske ekstremistgruppene al-Qaida og IS er mest kjent for. De sjiamuslimske Houthi-opprørerne har ikke brukt selvmordsbombere på samme måte.

-Dette er nå blitt en ny taktikk. Dette innebærer at det nå er nært samarbeid mellom al-Qaida og Houthi-opprørerne. Dette er en svært stygg utvikling, sier den saudiarabisk-ledede koalisjonens talsmann Ahmed Assiri.

To av mannskapet på fregatten ble drept i angrepet og tre andre såret. Fregatten kunne fortsette patruljeoppdraget.

Al-Qaida og IS har begge utnyttet maktvakuumet som har oppstått i Jemen etter at den saudiarabisk-støttede regjeringen og den iransk-vennlige Houthi-militsen begynte å krige mot hverandre i 2015. Siden har over 10.000 personer blitt drept, ifølge FN.

