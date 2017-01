Drapssak mot Surinams president gjenåpnes

Saken har stått stille lenge, men domstolen kom mandag fram til at Desi Bouterse gikk ut over sine fullmakter da han i fjor beordret stans i etterforskningen av drapene som ble begått mens han i praksis var leder for landets militærdiktatur for over 30 år siden.

Bouterse er sammen med 25 andre beskyldt for å ha samlet 15 ledende opposisjonelle og henrettet dem inne på en festning i hovedstaden i det søramerikanske landet.

I 2010 ble Bouterse valgt til president i Surinam, og han ble gjenvalgt fem år senere. Han har erkjent ansvar for drapene, men sier han ikke var til stede da skjedde. Vitner påstår det motsatte.

Når saken gjenopptas 9. februar, er det ventet at påtalemyndigheten vil si hvilken straff den går inn for.

