17 sivile ledere drept i Colombia

President Juan Manuel Santos advarer og sier fornyet vold kan velte demobiliseringen av opprørere fra FARC-geriljaen etter at myndighetene og opprørerne inngikk en fredsavtale i fjor. Santos sørget for at nasjonalforsamlingen vedtok avtalen i desember, men i de følgende ukene begynte det å dukke opp rapporter om at uidentifiserte grupper i konfliktområder har drept lokale aktivister fra sivilsamfunnet.

Mandag opplyste en statlig konfliktløsningsgruppe at «17 sivile ledere er drept siden 1. Desember, da kongressen godkjente fredsavtalen». Leder Alan Jara sier hendelsene er svært bekymringsfulle, «fordi sannheten er at de massakrerer samfunnsledere».

Det siste kjente offeret var lederen for en gruppe som kjempet for å få tilbake landbruksjord. Landrettigheter var sentralt i den over 50 år lange konflikten med FARC-geriljaen.

