Uro over Trumps politikk svekker Tokyo-børsen

Forrige uke vokste den viktigste indeksen i Tokyo med 1,7 prosent, men en god porsjon av dette forsvant altså i løpet av de første timene mandag, og indeksen falt til 19.322,78 poeng.

Svake veksttall fra USA fredag og en styrket yen er noe av forklaringen, men også uro etter en uke med mange politiske utspill fra USAs ferske president, som ble toppet med et midlertidig innreiseforbud for flyktninger og for personer fra sju land med overveiende muslimsk befolkning. Trump kranglet også med Mexico om handelspolitikk og finansieringen av muren han vil bygge på grensen.

– Uro omkring usikre elementer slik som Trumps politikk, gjør at aktørene justerer sine posisjoner etter oppgangen nylig, sier analytiker Hikaru Sato i Daiwa Securities. Mange investorer benyttet mandagen til å realisere noe av gevinsten de har hatt.

Yenen styrket seg mot dollaren mandag, noe som legger press på den japanske eksportindustrien. (©NTB)