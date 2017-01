Fristen ute for makedonsk regjeringsforhandling

Gruevskis parti VMRO-DPMNE sendte ut en pressemelding der det tar til orde for nyvalg i landet. Samtidig advarer partiet mot en løsning det ikke selv er en del av.

– Det ble ikke oppnådd noen koalisjonsavtale med DUI (Den albanske demokratiske unionen for integrering). (…) VMRO anser at nyvalg er den modne løsningen for å komme gjennom krisen og prioritere reformer. Enhver annen løsning vil kun føre til nye konflikter (…) i et samfunn som allerede er splittet.

Tidligere kunngjorde DUI, som er landets største albanske parti, at det ikke var i stand til å komme med en «klar avgjørelse» om å gå i koalisjon med de konservative.

– Vi trenger mer tid og flere argumenter for å kunne ta en avgjørelse som er til nytte for Makedonias folk, sa talsmann Bujar Osmani få minutter før midnatt søndag kveld.

Gruevski trakk seg i fjor etter ti år ved makten, de fleste av dem med støtte fra DUI. EU forhandlet fram en avtale som førte til at det ble holdt valg i desember. VMRO ble valgets vinner med 51 seter, men trenger fortsatt de ti delegatene fra DUI for å sikre flertall i nasjonalforsamlingen, som har totalt 120 plasser. (©NTB)