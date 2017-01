Schulz valgt til SPDs statsministerkandidat

Beslutningen var ventet, siden partileder og visestatsminister Sigmar Gabriel i forrige uke trakk seg fra kampen om å bli partiets kandidat.

Schulz (61), som tidligere var president for EU-parlamentet, er ventet å bli valgt til ny partileder i mars. Valget på ny nasjonalforsamling holdes i september, og statsminister Angela Merkel har sagt at hun ønsker å fortsette som landets regjeringssjef.

I tysk politikk er Schulz en nykommer, men meningsmålinger har vist at han er mer populær blant velgerne enn Gabriel.

Analytikerne tror også at Schulz vil være bedre i stand til å møte utfordringen fra det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD), som ligger an til å sikre seg representasjon i nasjonalforsamlingen for første gang etter høstens valg. (©NTB)