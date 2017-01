Trumps flyktningforslag vekker reaksjoner

Formålet med tiltakene er ifølge den amerikanske presidenten å holde islamistiske terrorister ute av landet.

– Mitt hjerte er knust over at Donald Trump i dag lukker døren for barn, mødre og fedre som flykter fra vold og krig, sier den 19 år gamle pakistanske studentaktivisten Malala Yousafzai.

Presidentordren Trump signerte fredag har tittelen «Beskyttelse av landet mot at utenlandske terrorister kommer inn i USA». Blant annet stenges syriske flyktninger ute og USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.

– I denne usikre og urolige tiden, ber jeg president Trump om å ikke snu ryggen til verdens mest forsvarsløse barn og familier, sier Malala i en pressemelding sendt ut kort tid etter at Trump signerte presidentordren.

19-åringen ble verdenskjent da hun i 2012 ble skutt i hodet av Taliban etter å ha blogget om utdanning for jenter i hjemlandet Pakistan. I 2014 fikk hun Nobels fredspris sammen med indiske Kailash Satyarthi. (©NTB)