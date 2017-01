Trump og Putin i telefonmøte

Trumps pressetalsmann Sean Spicer skrev i 18-tiden norsk tid på Twitter at de to presidentene snakket sammen. Han la også ut bilde av Trump med telefonrøret i hånden, angivelig snakkende med Putin.

Det var første gang de to snakket sammen etter at Trump ble innsatt som president. Hva de to diskuterte, har det imidlertid ikke kommet meldinger om.

Trump har lovet å bedre forholdet til Russland, og har tidligere snakket varmt om sin russiske kollega. Under en pressekonferanse fredag var han imidlertid noe mer tilbakeholden.

– Jeg kjenner ikke mannen. Jeg håper at vi får et fantastisk forhold, det er mulig, men det er også mulig at vi ikke får det, sa Trump da.

Trump skulle etter planen snakke med fem stats- og regjeringssjefer på telefon lørdag. Han begynte med Japans statsminister Shinzo Abe. Heller ikke fra denne samtalen har det kommet noe særlig informasjon, men både japanske og amerikanske myndigheter bekrefter at Abe kommer til Det hvite hus for å møte Trump 10. februar. (©NTB)