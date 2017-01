Menneskerettsgrupper tar Trumps innreiseforbud for flyktninger til retten

Søksmålet ble fremmet av organisasjonen American Civil Liberties Union og flere andre menneskerettsorganisasjoner lørdag etter at to irakiske statsborgere ble pågrepet på JFK-flyplassen utenfor New York natt til lørdag.

USAs president Donald Trump skrev fredag under på en presidentordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk. Ordren innebærer blant annet at syriske statsborgere ikke lenger får visum til USA, og at alle syriske flyktninger utestenges på ubestemt tid.

I tillegg blir USAs program for bosetting av flyktninger stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.

Det blir også 90 dagers stans i utskrivelsen av nye visum til borgere fra enkelte land med «terrorbekymringer». Det er ikke bekreftet hvilke land det gjelder, men et tidligere lekket utkast nevner sju hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. (©NTB)