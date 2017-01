Mexico: Vi forhandler ikke om betaling av muren

– Det finnes ting vi ikke forhandler om. Det faktum at det blir sagt at Mexico skal betale for muren, er noe som ikke er gjenstand for forhandlinger, sa Videgaray under en pressekonferanse ved den mexicanske ambassaden i Washington.

Etter at Donald Trump tok over som USAs president har forholdet til Mexico forverret seg kraftig. Da Trump slo fast at han vil holde valgkampløftet om å bygge en mur ved grensen, valgte Mexicos president Enrique Peña Nieto å avlyse det planlagte USA-besøket i neste uke.

Trump har sagt at Mexico må betale for muren, og kunngjorde torsdag at dette kan gjøres gjennom en toll på 20 prosent på mexicanske varer. Utenriksminister Videgaray påpeker at denne modellen vil gå ut over amerikanske forbrukere.

– Hvis man beskatter eksportvarer fra Mexico til USA, så gjør man alt fra avokadoer til flatskjerms-TV-er dyrere, sa han under pressekonferansen ifølge Reuters. (©NTB)