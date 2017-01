– Mange drept i angrep på kenyansk militærbase i Somalia

Angrepet begynte med at selvmordsbombere sprengte et eller flere kjøretøy i luften før de trengte seg inn i leiren, som ligger nær grensen til Kenya.

Mens en talsmann for al-Shabaab sier av minst 51 kenyanske soldater ble drept og at gruppa fikk med seg flere militærkjøretøy etter angrepet, sier en talsmann for det kenyanske militæret at det er snakk om falske rykter.

I stedet hevder han at de kenyanske soldatene, som deltar i Den afrikanske unionens militæroperasjon i Somalia, kjempet tilbake og hindret al-Shabaab i å trenge seg inn i militærleiren. (©NTB)