Trump vil finansiere Mexico-mur med høye tollavgifter

Trump har lenge insistert på at Mexico må betale muren som han har beordret skal bygges. Like lenge har Mexico svart at det ikke kommer på tale.

USAs grense mot Mexico er 3.200 kilometer lang, og Trump har tidligere anslått at muren vil få en prislapp på opp mot 100 milliarder kroner, mens eksperter anslår det dobbelte. (©NTB)