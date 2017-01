Nordmenn utvist fra Marokko etter Vest-Sahara-besøk

Ifølge Støttekomiteen for Vest-Sahara befinner de to mennene seg på flyplassen i Casablanca etter å ha blitt sendt ut av Vest-Sahara. En av dem reiser på vegne av Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker og den andre har reist til området på eget initiativ.

– De er to av totalt 59 norske aktivister som har reist for å besøke Vest-Sahara og møte aktivister de siste dagene. Alle har støtt på problemer med marokkanske myndigheter, men disse to kastes altså ikke bare ut av Vest-Sahara, men også fra Marokko, sier leder i støttekomiteen Erik Hagen til NTB.

– Jeg har holdt på med dette i 20-30 år og aldri opplevd lignende, legger han til.

Vest-Sahara ligger mellom Marokko, Algerie og Mauritania, og området har vært okkupert av Marokko siden 1975. (©NTB)