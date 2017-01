Harde kamper mellom opprørere og jihadister i Syria

Seks opprørsgrupper har sluttet seg til den mektige gruppen Ahrar al-Sham for å nedkjempe ytterliggående jihadister i Idlib-provinsen, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights torsdag.

Jihadistene tilhører Fatah al-Sham, som tidligere var kjent som Nusrafronten og ble regnet som al-Qaidas forlengede arm.

Gruppa er i likhet med IS ikke omfattet av våpenhvilen mellom opprørerne og regimet til president Bashar al-Assad.

Natt til torsdag tok Fatah al-Sham kontroll over Idlibs kretsfengsel etter å ha nedkjempet fengselsvakter fra andre opprørsgrupper.

Kampene begynte tirsdag idet Fatah al-Sham innledet et angrep mot stillingene til Ahrar al-Sham i Idlib og Aleppo. Det skjedde etter at jihadistgruppa anklaget opprørsgrupper som deltok i fredssamtalene i Kasakhstan, for å konspirere mot dem.