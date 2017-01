Utenriksdepartementet i USA skal vurdere Palestina-midler

Departementet sier tirsdag at de vil vurdere utbetalingen og vil muligens justere den for å forsikre at det stemmer med Trump-administrasjonens prioriteter. Avtroppende utenriksminister John Kerry ga beskjed kun timer før Donald Trumps innsettelse som USAs president at Obama-administrasjonen ville frigi midlene. I tillegg til de 221 millioner dollarene til den palestinske selvstyremyndigheten, ga Obama-administrasjonen beskjed om at de ville frigi 6 millioner til øvrige utenrikssaker, inkludert 4 millioner til klima-programmer og 1,25 millioner til FN-organisasjoner.

Kongressen hadde godkjent Palestina-finansieringen i budsjettåret 2015-2016, men den ble deretter blokkert av noen republikanske representanter på grunn av palestinernes søknad om medlemskap i internasjonale organisasjoner.

Slike blokkeringer blir normalt respektert, men er ikke lovpålagt ettersom finansieringen allerede har blitt godkjent. (©NTB)