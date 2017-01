Trump strammer inn kommunikasjonen i offentlige kontorer

Ansatte ved innenriksdepartementet har blitt pålagt å stoppe all kommunikasjon med utenforstående grupper. I et dokument som AFP har fått tilgang til, sendt fra Trump-administrasjonen, pålegges ansatte å videresende kommunikasjon fra Kongressen, guvernører, klimagrupper og industriorganisasjoner til administrasjonssekretariatet OES, som vil videresende informasjonen.

– All informasjon som kommer til Kongressen eller guvernører, inkludert informasjon fra ledere for indianerstammer, og ledere fra klima- og industriorganisasjoner må bli sent til OES, uansett hvilken avsender eller signatur informasjonen må ha, heter det i dokumentet.

– Ingen informasjon skal gå til Kongressen eller til noen guvernør før det har blitt vurdert av stabssjefen eller rådgiveren for Det hvite hus.

Visse møter, forskrifter og klimavarsler må også gå gjennom stabssjefen.

Den nye administrasjonen har forbudt alle ansatte i det amerikanske miljødirektoratet (EPA) å oppdatere blogger eller ytre seg på vegne av EPA sosiale medier. Trump-administrasjonen pålegger også EPA å fryse alle nye tiltak og kontrakter, noe som vil få store konsekvenser for miljødirektoratets virksomhet over hele USA. (©NTB)