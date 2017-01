Trump inviterer Indias statsminister til USA

Trump snakket med den indiske statsministeren på telefon tirsdag. Det hvite hus sier i en pressemelding etter samtalen at Trump ser fram til besøket.

Trump sa til Modi at USA ser på India som en «ekte venn og partner i det utfordrende arbeidet rundt om i verden». De to lederne diskuterte muligheter for å styrke samarbeidet mellom de to landene i områder som økonomi og forsvar, og de avtalte å stå «skulder til skulder» i den verdensomspennende kampen mot terrorisme.

Trump og Modi har hele veien hatt en god tone, og da Trump vant presidentvalget i november var Modi tidlig ute med å gratulere valgvinneren og rose vennskapet dem imellom. (©NTB)