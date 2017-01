Toyota investerer fem milliarder i USA

For kun to uker siden meldte Toyota Motor at de ville investere ti milliarder dollar i USA over en periode på fem år, og investeringen er del av denne planen. Selskapet opplyser at det vil investere 600 millioner i nytt utstyr og avansert teknologi ved fabrikken i delstaten Indiana. Toyota skal produsere 40.000 flere Highlander SUV-er årlig, og produksjonen skal starte i 2019.

– Dette er en kunngjøring for å vise Toyotas forpliktelser til å fortsette å investere i USA, heter det i en pressemelding fra Toyota Motors.

Tidligere denne måneden truet president Donald Trump med å innføre straffetoll til bilprodusenter som produserte biler i Mexico. Trump skrev på Twitter at «Toyota Motor sier de vil bygge en ny fabrikk i Baja i Mexico hvor de vil produsere Corolla-biler for USA. Ikke snakk om! Bygg fabrikker i USA eller betal høy straffetoll», før kunngjøringen fra Toyota. Etter denne uttalelsen har flere bilprodusenter kunngjort at de vil flytte produksjonen til USA. (©NTB)