Mexico kan gå om USA-forhandlinger mislykkes

– Det er veldig tydelige, røde linjer som må bli trukket fra starten, sier Mexicos finansminister Ildefonso Guajardo til TV-kanalen Televisa tirsdag. Onsdag og torsdag skal han møte Trump-administrasjonen i Washington.

I valgkampen truet USAs president Donald Trump med å bygge en grensemur mot Mexico og sende dem regningen. Søndag sa Trump at han vil reforhandle NAFTA-avtalen, en frihandelsavtale mellom USA, Canada og Mexico.

Guajardo sier at den mexicanske delegasjonen er forberedt på å forlate forhandlingene om diskusjonen om Trumps mur og betalingen av den blir et problem. Det samme gjelder forhandlinger om en NAFTA-avtale, om den går negativt ut over Mexico.

Mexicos president Enrique Peña Nieto skal møte Trump 31. januar der de skal innlede nye forhandlinger om frihandelsavtalen. (©NTB)