Lavrov: Ingen illusjoner om bedret forhold til USA

– Russland har ingen illusjoner om å nullstille forholdet til USA. Vi har ingen naive forventninger, sa Lavrov i parlamentet onsdag.

«Nullstille» var begrepet som tidligere president Barack Obama og daværende Russlands president Dmitrij Medvedev benyttet i 2009 for å beskrive en ny giv med mål om å bedre forholdet mellom de to landene. Det ble et kortvarig forsøk.

Lavrov sa samtidig onsdag at Moskva ønsker velkommen Trumps forsikringer om at han ønsker å bedre forholdet til Russland. (©NTB)