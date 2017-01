– Populisme hindrer kamp mot korrupsjon

– I land med populistiske eller eneveldige ledere ser vi ofte at demokratiet forvitrer, samt et urovekkende mønster der man forsøker å bryte ned sivilsamfunnet, begrense ytringsfriheten og svekke domstolenes uavhengighet, sier leder for Transparency International (TI), José Ugaz.

Det er Danmark og New Zealand som denne gangen troner på toppen av listen over verdens minst korrupte land, mens Norge faller fra en femte til sjette plass. Både Finland, Sverige og Sveits gjør det litt bedre enn Norge.

Også de økonomiske stormaktene Tyskland og Storbritannia befinner seg på ti-på-topp-listen.

USA havner på 18. plass, noe som er to plasser lenger ned enn i fjor. Hvorvidt administrasjonen til USAs nye president Donald Trump vil påvirke korrupsjonsnivået, vil først bli klart i de neste indeksene, opplyser TIs regionale direktør, Alejandro Salas, til nyhetsbyrået DPA.

– Trump har et tvetydig forhold til korrupsjon. På den ene siden har han drevet valgkamp mot korrupsjon ved å si at han vil ryste etablissementet og gi makten tilbake til folket. Men på den andre siden sender hans mangel på åpenhet urovekkende signaler om at korrupsjon vil kunne skje uhindret, sier Salas. (©NTB)