Trump hevder ulovlige innvandrere ga Clinton flest stemmer

I et møte med ledere i Kongressen mandag sa Trump ifølge en anonym kilde at hadde det ikke vært for de tre til fem millionene ulovlige innvandrere i landet, så hadde han hatt flest stemmer.

I november i fjor påsto Trump det samme. Da skrev han på Twitter at han hadde vunnet med flest stemmer hvis man så bort ifra de millionene av menneskene som stemte ulovlig.

Hillary Clinton fikk nesten 2,9 millioner flere stemmer enn Trump under fjorårets presidentvalg, men Trump sikret seg 290 valgmenn mot Clintons 232 og vant dermed valget. (©NTB)