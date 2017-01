Seks omkom da redningshelikopter styrtet i Italia

Helikopteret sendte ut nødsignal, og kort tid etter ble det hørt en kraftig eksplosjon. Det var ute på oppdrag for å hente en skadd skiløper ved skistedet Campo Felice da det styrtet. Ifølge ubekreftede meldinger er skiløperen blant de omkomne.

Årsaken til styrten er ikke kjent. Været i området er dårlig med mye tåke. Skianlegget ligger på 710 meters høyde, men flere av løypene starter på over 2.000 meters høyde.

Campo Felice ligger i samme område som høyfjellshotellet Rigopiano som ble begravd av et stort snøskred i forrige uke. Politiet understreker at helikopterulykken ikke har noen forbindelse med oppdrag i forbindelse med jordskjelvene eller snøskredet som rammet Abruzzo-regionen for en uke siden. (©NTB)