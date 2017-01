Nederlag for May om brexit-prosess

Den britiske regjeringen har argumentert for at det er unødvendig med en avstemning i Parlamentet før artikkel 50 i Lisboa-traktaten utløses, og tirsdagens kjennelse er derfor et nederlag for statsminister Theresa May.

Artikkelen må utløses før Storbritannias formelle utmeldingsprosess fra EU kan starte.

Det at Parlamentet må behandle saken, vil kunne føre til forsinkelser. (©NTB)