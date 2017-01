FN forsterker sikkerheten i Sør-Sudan

FN vil forsterke sikkerhetssituasjonen i det krigsherjede afrikanske landet. I en pressemelding ber også Sikkerhetsrådet om tilgang til humanitær hjelp. Storbritannias FN-ambassadør Matthew Rycroft sier han frykter videre voldshandlinger i den ferske nasjonen, og at kampene kan resultere i folkemord.

Etter at konflikten i landet brøt ut i desember 2013 har over tre millioner sørsudanere blitt tvunget på flukt. Dette inkluderer nesten to millioner som er internt fordrevet, og over én million som har flyktet til nabolandene. (©NTB)