FN ber om nær 70 milliarder kroner for å hjelpe syrere

Over 28 milliarder kroner trengs for å dekke de humanitære behovene til 13,5 millioner mennesker i Syria i 2017, opplyste FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien under en Syria-konferanse i Finlands hovedstad Helsingfors tirsdag.

I tillegg trengs det 38,5 milliarder kroner for å hjelpe 4,7 millioner syriske flyktninger og lokalsamfunnene der de nå bor i Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt.

Giverkonferansen ble holdt samtidig som det ble arrangert fredssamtaler mellom det syriske regimet og opprørere i Kasakhstans hovedstad Astana.

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, mener det er vanskelig å vite hvordan flyktningsituasjonen vil se ut framover fordi resultatet av den politiske prosessen er usikkert.

– Selv om syrere ikke lenger kommer i stort antall til Europa, håper jeg at alle forstår at den syriske krisen ikke har forsvunnet, og at millioner fortsatt er rammet, sier Grandi. (©NTB) (©NTB)