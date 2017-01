Trump varsler forhandlinger med Mexico og Canada

Trump har tidligere kalt NAFTA «tidenes dårligste» handelsavtale.

– Vi skal møte Canadas statsminister, og vi skal møte Mexicos president, som jeg kjenner, og vi skal begynne med noen forhandlinger som handler om NAFTA, sa Trump da han talte til ansatte i Det hvite hus på sin andre dag som president.

I talen søndag skrøt Trump av sin mexicanske motpart, Enrique Peña Nieto, som han mener har vært «helt fantastisk», og han sier også at han tror på et svært godt resultat med Mexico. De to skal møtes i Det hvite hus 31. januar.

Det er ennå ikke klart når møtet med Canadas statsminister Justin Trudeau skal finne sted, men det vil skje «snart» ifølge et referat fra en telefonsamtale mellom Trump og Trudeau lørdag. Trudeau sa nylig at han er klar for å reforhandle avtalen.

Nietos kontor melder søndag kveld, ifølge Reuters, at presidenten i en telefonsamtale med Trudeau har avtalt å samarbeide for å fremme økonomisk vekst i Nord-Amerika. (©NTB)