Gresk høyesterett avgjør skjebnen til tyrkiske offiserer

De åtte offiserene benekter at de var innblandet i kuppforsøket, men sier samtidig at de frykter for sine liv hvis de blir sendt tilbake til hjemlandet, skriver avisen Kathimerini.

Tre ulike dommerpanel har allerede avvist den tyrkiske utleveringsbegjæringen.

Hvis også høyesterett avviser begjæringen, kan det føre til et enda mer anstrengt forhold mellom Tyrkia og Hellas i en tid der fredsforhandlingene på Kypros står på spill.

Tyrkia og Hellas er garantister for hver sin part i forsøket på å gjenforene den gresk-kypriotiske og den tyrkisk-kypriotiske delen av øya, og ett av de vanskeligste spørsmålene er hvorvidt tyrkiske soldater skal bli stående på den nordlige delen av øya etter en eventuell gjenforening.

Saken anses av mange menneskerettsforkjempere også som en test på om EU-landet Hellas står fast på sine grunnleggende prinsipper og verdier. (©NTB)