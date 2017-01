Fillon holder tale om Europas framtid i Berlin

Fillon skal under Berlin-besøket også møte statsminister Angela Merkel. I talen, som holdes i den konservative tenketanken Konrad Adenauer Stiftung, vil han gjøre rede for sine politiske vyer for Frankrike og Europa.

I et intervju med Frankfurter Allgemeine Zeitung mandag understreker han at Europa trenger en strategi i møtet med USAs nye president Donald Trump.

– Vi må ikke avfinne oss med USAs spilleregler, sier han og tar til orde for at Europa må «organisere seg selv» i møt med Trumps «aggressive tone». Han anklager også USA for å forverre trusselen fra islamsk ekstremisme

Fillon har tidligere gitt uttrykk for at han ønsker å trappe ned konflikten med Russland, og han anses som relativt positivt innstilt til president Vladimir Putin.

I intervjuet sier han ingenting om hvordan en eventuelt ny europeisk militærallianse bør forholde seg til NATO, som Trump har kalt «foreldet». (©NTB)