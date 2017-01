Advokater saksøker Trump for brudd på grunnloven

Trump avfeier søksmålet som helt grunnløst i en kommentar til journalister i Det hvite hus mandag.

Det er organisasjonen Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) som står bak det føderale søksmålet mot presidenten i en domstol i New York.

Advokatene går rettens vei fordi de mener at Trump som president kan havne i interessekonflikter som følge av sin internasjonale forretningsvirksomhet.

CREW argumenterer med at Trumps forretninger i utlandet delvis er avhengig av velvilje fra utenlandske regjeringer og etater. Men i henhold til den amerikanske grunnloven kan ingen føderal tjenestemann motta en gave eller en såkalt godtgjørelse fra en utenlandsk regjering.

– Aldri tidligere har det amerikanske folk valgt en president som har så enorme, kompliserte og hemmelige næringsinteresser som Donald J. Trump, heter det i det 37 sider lange søksmålet. (©NTB)