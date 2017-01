Trump om protestene: – Hvorfor stemte ikke disse menneskene?

– Jeg så på protestene i går, men hadde et inntrykk av at vi akkurat har hatt et valg. Hvorfor stemte ikke disse menneskene?, skriver Trump på sin egen twitterkonto.

Mer enn to millioner mennesker deltok på den fredelige markeringen «Women's March» i flere amerikanske byer lørdag.

Ifølge forskere som har spesialisert seg på å studere folkemengder, møtte mer enn tre ganger så mange personer opp på lørdagens kvinnemarsj, enn på innsettelsesseremonien fredag, skriver New York Times.

Flere kjente personer holdt appeller under hovedmarkeringen i Washington, blant andre skuespilleren Scarlett Johansson, journalisten og feministen Gloria Steinem, professor og politisk aktivist Angela Davis og popstjernen Madonna.

– Støtt alle kvinner og vår kamp for like rettigheter og som individer som vet hva som er best for oss selv og vår kropp – bedre enn noen som helst folkevalgt, sa Johansson i en direkte oppfordring til den nyinnsatte presidenten. (©NTB)