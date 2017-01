Spedbarn døde etter bilmassakre i Australia

Fire personer er fortsatt innlagt med kritiske skader på sykehus, etter at den 26 år gamle gjerningsmannen med vilje kjørte på fotgjengere i en gågate i Australias nest største by fredag. Den tre måneder gamle babyen døde sent lørdag kveld, opplyser politiet.

Gjerningsmannen, Dimitrious Gargasoulas, er innlagt på sykehus med skuddskader i armen etter at politiet pågrepet ham på stedet. Han skal trolig avhøres søndag.

Politiet sier voldshendelsen i Bourke Street ikke er koblet til terror, men legger til at det var en bevisst handling fra sjåførens side. Han kjørte inn i folkemengder, fortsatte på en gangvei og kjørte ned flere fotgjengere. Gargasoulas er en kjenning av politiet. (©NTB)