Trump besøker CIA

– Presidenten skal besøke CIA i ettermiddag. Arrangementet er mer enn fulltegnet med over 300 påmeldte. Ser fram til å takke mennene og kvinnene i etterretningsmiljøet, sier Trumps talsmann Sean Spicer på Twitter.

Det ser dermed ut til at den ferske presidenten raskt tar fatt på oppgaven med å bearbeide det anspente forholdet til CIA. Det oppsto etter at etterretningstjenestene har meldt om at russiske myndigheter sto bak hacking og andre forsøk på å påvirke valget i Trumps favør. Forholdet ble enda vanskeligere da ubekreftede påstander om at Russland har kompromitterende materiale om Trump ble lekket. Materialet stammer fra en privat etterretningsrapport finansiert av Trumps politiske motstandere.

Mike Pompeo, som er Trumps utvalgte til å lede CIA, har ennå ikke fått grønt lys av Senatet. (©NTB)