Nye protester mot Sør-Koreas president

Park er innblandet i en korrupsjonsskandale sammen med sin nære venninne Choi Son-sil. Choi skal ha beriket seg på en stiftelse hun kontrollerte, og hun skal ha utnyttet vennskapet med presidenten til å presse store bedrifter for penger. I desember ble det bestemt at Park skulle stilles for riksrett.

Demonstrantene ønsker også at Samsung-toppen Lee Jae-yong skal pågripes i forbindelse med samme sak. En domstol har derimot avvist kravet fra påtalemyndigheten. Mange av Parks støttespillere holdt også motdemonstrasjoner like ved.

Saken er ikke den eneste som skaper hodebry for presidenten. Nylig ble det kjent at kulturministeren i Sør-Korea går av etter at hun og presidentens tidligere stabssjef ble pågrepet lørdag for å ha svartelistet kunstnere og kulturpersonligheter.

Arrangøren av demonstrasjonen i Seoul hevder at 150.000 møtte fram i lørdagens protest. (©NTB)