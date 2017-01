Johnson positiv til Trump

Under et besøk i Myanmar sa Boris Johnson at han er veldig optimistisk til Trumps kommende presidentperiode, der han tror at en ny handelsavtale med Storbritannia kan komme på plass så snart sistnevnte er ute av EU.

I sin innsettelsestale sa Trump at USAs interesser skulle veie tyngst i alle spørsmål, men Johnson er trygg på at Storbritannia også vil komme godt ut av presidentbyttet.

– Jeg mener den nye presidenten har vært klar på at han har Storbritannia i tankene når nye handelsavtaler skal utformes, noe som er både viktig og spennende, sa Johnson. (©NTB)