Informasjon fjernet fra nettstedet til Det hvite hus

Nettstedet ble endret mindre enn en time etter at Trump var tatt i ed. Flere har lagt merke til at infosidene om global oppvarming og LHBT-rettigheter (lesbiske, homofile, bi- og transpersoner) var blant innholdet som ble borte.

Ifølge nettstedet Snopes ble mesteparten av innholdet på Whitehouse.gov – som har blitt lagt der av Obama-administrasjonen – overført til et nytt nettsted: Obamawhitehouse.gov. Snopes påpeker at selv om mye informasjon nå er borte fra det offisielle nettstedet, så er det ikke nødvendigvis riktig å påstå at det er Trump eller hans folk som står bak endringene. (©NTB)