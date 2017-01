Åpningen av Berlins nye flyplass utsatt igjen

Det bekreftet flyplassjef Karsten Mühlenfeld lørdag. Den internasjonale lufthavnen skulle opprinnelig åpnes i 2011, og nå får den nok en pinlig utsettelse.

Tidligere denne uken ble det trukket i tvil om flyplassen kan åpnes i 2017, da det ble kjent at det er problemer med dørene på lufthavnen. Det er bare én av en rekke rapporter om problemer som har dukket opp de siste årene.

– Vi har nådd et punkt der vi må si at 2017 ikke lenger er aktuelt for åpning, sa Berlin-ordfører Michael Müller på et møte før Mühlenfelds bekreftelse.

Byggingen av Berlin Brandenburg lufthavn startet høsten 2006 og hadde en opprinnelig prislapp på 2,8 milliarder euro (25,2 milliarder kroner etter dagens kurs). I fjor fikk selskapet bak prosjektet tilført ytterligere 2,2 milliarder euro for å fullføre byggingen. (©NTB)